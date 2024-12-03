Эксперт РАН назвал последствия возможной отставки правительства Франции

Инициатором предложения о выносе вотума недоверия французскому правительству стала крайне левая партия «Непокорившаяся Франция», которая долго искала повод, чтобы попытаться отправить кабмин страны в отставку. Этим поводом стало использование кабинетом Мишеля Барнье конституционной процедуры, которую «непокорившиеся» посчитали недемократической. Но если правительство действительно уйдет в отставку, это лишь усугубит кризис в стране. Об этом «Звезде» рассказал ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.

«"Спусковым крючком" для крайне левых, которые уже давно ожидали повода, стало использование конституционной процедуры, которая позволяет одобрить закон вне зависимости от позиции депутатов. Сама по себе это антидемократическая процедура, но она позволяет разблокировать тупиковую ситуацию, при которой законопроекты стопорятся в нижней палате. Барнье в ходе обсуждения системы социального страхования заявил, что ему придется прибегнуть к использованию этой процедуры. Что и подтолкнуло крайне левых на решение о выносе вотума недоверия», - заявил Федоров.

Ситуацию усугубляет поддержка вотума со стороны партии Марин Ле Пен «Национальное объединение». Как отметил Федоров, это крайне правая партия, непримиримый враг «Непокорившейся Франции». Но в этот раз они решили объединиться, чтобы сместить правительство. Двум партиям это под силу, так как они имеют абсолютное большинство в нижней палате.

«Сообща они могут отправить нынешнее правительство в отставку. Это усилит кризисное состояние Франции, так как страна имеет разбалансированные макроэкономические и финансовые показатели, что выражается в огромном росте бюджетного дефицита. Внутренний государственный долг приблизится к 3,3 триллиона евро. Франции в таких условиях будет еще тяжелее заимствовать средства на финансовых рынках... До катастрофы не дойдет, но то, что Франция находится на грани кризиса, это очевидно», - заявил Федоров.

Напомним, что французская партия «Национальное объединение», главой которой является Марин Ле Пен, объявила о поддержке вотума недоверия. Об этом также заявили партии «Непокорившаяся Франция» и социалисты. Голосование о возможной отставке правительства состоится в среду, 4 декабря. Правительство Франции уйдет в отставку, если вотум получит необходимое количество голосов.