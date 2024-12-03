Атомному ледокольному флоту России исполнилось 65 лет

Сегодня исполняется 65 лет атомному ледокольному флоту России. Точкой отсчета принято считать 3 декабря 1959 года, когда был поднят государственный флаг на первом в мире атомном ледоколе «Ленин». Об арктических первопроходцах сняла репортаж наш корреспондент Елена Сивонен.

Капитан атомного ледокола «50 лет Победы» Дмитрий Лобусов переживает перед каждым входом в лед, хотя Арктику знает как свои пять пальцев. Один из самых опытных капитанов ледокольного флота 37 лет бороздит моря Заполярья. Ведет суда за собой по Севморпути караванами, которых с каждым годом все больше.

«Ледоколу в Арктике трудно попасть в ситуацию, из которой он не может выйти в ледовых условиях. Это когда он один. А когда с судами работаешь, бывают тяжелые ситуации, приходится сильно переживать, это накладывает отпечаток», - поясняет Лобусов.

Первый в мире атомный ледокол «Ленин». В свое время это была настоящая революция. Ледокол был способен проломить самый крепкий ледовый панцирь. «Ленин» совершил настоящую революцию в Арктике, став символом советского научно-технического прогресса.

Первопроходец, первый в мире атомный ледокол позволил увеличить объем грузопотока по трассе Северного морского пути. Это стало возможным благодаря расширению сроков навигации в Арктике вплоть до круглогодичной в западных ее районах. Всего за время службы, а это 30 лет, атомоход провел 3 741 судно и сам прошел 654 тысячи морских миль. Что равняется 30 кругосветным плаваниям по экватору.

Атомный ледокол был совершенен во всем, начиная с мощи реактора, заканчивая роскошью внутреннего убранства, с отделкой из редких и ценных пород дерева в кают-компании, библиотеке, курительном салоне и музыкальном зале с легендарным роялем, изготовленным по спецзаказу.

«Много гостей побывало, в частности, Александра Пахмутова, которая, говорят, даже исполняла премьеру своей песни "Усталая подлодка". Если говорить про гостей, то очень много гостей посетили ледокол. Это и Ричард Никсон, и Фидель Кастро», - рассказывает специалист Арктического выставочного центра «Атомный ледокол "Ленин"» Константин Демаков.

Владимир Кондратьев в буквальном смысле вырос на атомоходе «Ленин», которому его отец, бессменный главный инженер-механик, посвятил всю жизнь. Он же привил любовь к ледокольному флоту. Сын продолжил династию, отработав в Арктике 20 с лишним лет.

«Они были как космонавты. Если Юрий Гагарин первый полетел в космос, то эти люди, первый экипаж, они завели эту установку, эксплуатировали ее, в мире больше таких людей не было», - говорит Владимир Кондратьев, главный инженер ФГУП «Атомфлот».

Ледокольный флот продолжает развиваться. Россия неизменно подтверждает свое превосходство в Арктике, оставаясь мировым лидером в вопросах ее освоения и перевозки грузов. В составе флота сейчас 41 ледокол, семь из них атомные. Это больше, чем у США, Канады, Финляндии, Дании, Швеции и Китая вместе взятых.

«Судьбоносное решение было принято на строительство ледоколов новой серии 22220. Это решение ознаменовало тот самый переход к ледоколам нового типа, к более мощным, к более эффективным, которые позволяют всецело реализовать наши цели и задачи. Прежде всего - это обеспечение безопасности судоходства в Арктике», - отмечает и.о. генерального директора ФГУП «Атомфлот» Яков Антонов.

В конце декабря в состав флота войдет атомоход «Якутия». Затем «Чукотка», «Ленинград». На дальневосточной верфи строится самый мощный в мире атомный ледокол «Россия» проекта «Лидер». Задача на ближайшие годы - обеспечить круглогодичную навигацию по Северному морскому пути.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.