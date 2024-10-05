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Легендарный атомный ледокол «Ленин» вернулся на постоянное место стоянки

За 15 лет на атомном ледоколе побывало 650 тысяч человек.
Карина Тазетдинова 2024-10-05 21:00:40
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Первый в мире атомный ледокол «Ленин» возвращается на постоянное место стоянки после большого ремонта. Официальная дата основания флота – 3 декабря 1959 года. В 2024 году ФГУП «Атомфлот» отметит 65-летие.

Он возвращался по маршруту через Кольский залив с помощью буксиров. Несмотря на небольшое расстояние, перевозка заняла около трёх часов.

Атомный ледокол «Ленин», на базе которого действует Арктический выставочный центр, обновили: ему покрасили подводную, надводную части корпуса и рубки. Также провели ремонт донно-бортовой арматуры.

«Все эти работы выполнялись по требованию и под надзором морского регистра. Делать это необходимо обязательно. Ледокол был в доке покрашен», рассказал главный инженер ФГУП «Атомфлот» Владимир Кондратьев.

Из 65 лет существования ледокола, 30 из них он был на службе. Он обеспечивал навигацию на Северном морском пути и за это время провёл 3700 судов. Уже после в 2009 году ледокол ушел на заслуженный отдых.

Сейчас в нем находится музей, который является визитной карточкой Мурманской области. За 15 лет в нем побывало 650 тысяч человек. На уникальный ледокол приезжают посмотреть не только россияне, но и туристы из других стран.

#Мурманская область #атомный ледокол
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