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WSJ: отношения Байдена и Харрис ухудшились после победы Трампа

Поражение Демократической партии на выборах вызвало критику в адрес Байдена за якобы весьма позднее решение выйти из президентской гонки.
Дарина Криц 2024-12-31 22:52:38
© Фото: Samuel Corum - Pool via CNP Keystone Press Agency Globallookpress

После президентских выборов в ноябре 2024 года отношения между еще пока действующим президентом США Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис обострились. Ссылаясь на администрацию американского президента, об этом написала газета The Wall Street Journal.

Журналисты отметили, что еще в период избирательной кампании произошло охлаждение между семьями Байден и Харрис. Хотя действующий глава государства и отказался летом от участия в президентской гонке в пользу Харрис, но поражение Демократической партии на выборах вызвало критику в адрес Байдена за якобы весьма позднее решение выйти из этой кампании.

В самом Белом доме отрицают слухи о конфликте между этими высокопоставленными лицами. При этом, отметили репортеры, в Белом доме называют атмосферу за последние недели как «подавленную» и «гнетущую».

Как сообщала 28 декабря газета The Washington Post, Байден начал жалеть об отказе от президентской гонки, он заявил, что смог бы победить Трампа на выборах президента США в этом году.

#в стране и мире #Джо Байден #Демократическая партия #Камала Харрис
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