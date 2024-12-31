Путин заслушал доклады о ходе СВО и поздравил военных с наступающим Новым годом

Президент России и верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин заслушал доклады о ходе спецоперации и поздравил всех военнослужащих с наступающим Новым годом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент поблагодарил всех за службу, а также тепло поздравил с наступающим Новым годом всех военнослужащих и участников специальной военной операции», - подчеркнул официальный представитель Кремля.

Ранее Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам. Он отметил, что Россия смогла дать ответ на сложнейшие вызовы. Российский лидер также отметил, что страна будет идти только вперед.