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Путин заслушал доклады о ходе СВО и поздравил военных с наступающим Новым годом

Глава государства заслушал доклады о ходе СВО и тепло поздравил военнослужащих и участников спецоперации с наступающим Новым годом.
Игнат Далакян 2024-12-31 21:36:27
© Фото: Alexander Kazakov Kremlin Pool Globallookpress

Президент России и верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин заслушал доклады о ходе спецоперации и поздравил всех военнослужащих с наступающим Новым годом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент поблагодарил всех за службу, а также тепло поздравил с наступающим Новым годом всех военнослужащих и участников специальной военной операции», - подчеркнул официальный представитель Кремля.

Ранее Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам. Он отметил, что Россия смогла дать ответ на сложнейшие вызовы. Российский лидер также отметил, что страна будет идти только вперед.

#в стране и мире #военнослужащие #Владимир Путин #доклад #поздравление #СВО
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