Вирусолог Альтштейн дал прогноз по распространению оспы обезьян в России

Российский вирусолог, доктор медицинских наук и профессор Анатолий Альтштейн в разговоре со «Звездой» прокомментировал два выявленных случая заболевания у граждан, вернувшихся из Китая. Он считает, что заболевание не представляет для них никакой опасности, люди выздоровеют и болезнь дальше не распространится.

«В мире в 2022 году началась сильная вспышка обезьяньей оспы, которая была завезена из Африки. Она прошла по всему миру по гомосексуальным контактам. Эти вечеринки способствовали распространению, десятки тысяч людей заболели. Летальность была низкая - 0,2%. И потом пошло на спад. Где уж наши подцепили, сказать сложно», - рассказал Альтштейн.

Вирус обладает низкой патогенностью и передается от человека к человеку только при тесных контактах. При заболевании наблюдаются повышение температуры, высыпания на животе, в области половых органов, на лице, но это не ветрянка, отметил эксперт.

«Оспа обезьян может протекать как натуральная оспа, но она быстро ослабевает, когда передается от человека к человеку. Никогда не было большого размаха», - подчеркнул он.

Накануне в Санкт-Петербурге зафиксировали два случая оспы обезьян у мужчин, которые вернулись из туристической поездки в Гонконг. Заболевшие госпитализированы в инфекционную больницу, угрозы для их жизни нет. Медики проводят эпидрасследование.