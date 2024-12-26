Al Jazeera: пять журналистов погибли при ударе Израиля по Газе

Согласно информации телеканала Al Jazeera, пять работников палестинской новостной сети Quds погибли от удара Израиля возле больницы Аль-Авда в Газе.

«Пять журналистов погибли в результате израильского ракетного обстрела в центральной части Газы», - говорится в сообщении.

Телеканал сообщает, что корреспонденты Quds готовили репортаж в лагере беженцев, когда их автомобиль попал под авиаудар.

В опубликованном на сайте вещателя сообщении известно, что израильская армия атаковала машину, которая обеспечивала спутниковую связь для телеканала Quds News Network. Журналисты находились у ворот больницы «Аль-Авда» в лагере беженцев. Телевизионный канал подтвердил смерть как минимум пятерых своих сотрудников — Фади Хассуны, Ибрагима аль-Шейха Али, Мохаммеда аль-Ладаха, Фейсала Абу аль-Кумсана и Аймана ад-Джади.

Ранее израильская армия атаковала гуманитарный конвой в Газе, который перевозил помощь голодающим палестинцам. В результате обстрела погибли минимум четыре человека, еще трое получили ранения.

Напоминаем, что Израиль продолжает наземную операцию в Газе после нападения радикальной группировки ХАМАС на израильскую территорию 7 октября 2023 года.





