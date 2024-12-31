Париж, Берлин и Варшава отменят «безвиз» для чиновников из Грузии

Власти Франции, Германии и Польши планируют отменить безвизовый режим для чиновников из Грузии. Соответствующее заявление сделали в совместном заявлении глав МИД «Веймарского треугольника».

Отмечается, что во внешнеполитических ведомствах этого объединения хотят рассмотреть еще меры против грузинских властей как внутри этих стран, так и на уровне Евросоюза.

Напомним, что 20 декабря в Еврокомиссии предложили приостановить безвизовый режим для грузинских дипломатов и чиновников. Решение по этому вопросу смогут принять не раньше середины января. Кроме того, необходимо добиться единогласия в обсуждении этой инициативы.

Ранее сообщалось, что Германия приостановила реализацию проектов в Грузии на общую сумму в 237 миллионов евро.