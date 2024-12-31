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Газ на европейской бирже подорожал до годового максимума

Цена газа на бирже в Европе составила 536 долларов на 1 тысячу куб. м.
Игнат Далакян 2024-12-31 20:52:05
© Фото: Peter Kneffel dpa Global Look Press

Цена газа на европейской бирже достигла максимальных с ноября 2023 года значений. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures.

Стоимость газа составила 536 долларов на 1 тысячу куб. м. Это связывают с ожидаемым прекращением транзита российского газа через Украину с января 2025 года. С утра 31 декабря рост превысил 4%.

Ранее стало известно, что заявка на транзит газа из России через Украину снизилась до нуля. Срок контракта на транзит истекает 1 января 2025 года.

#в стране и мире #Украина #Европа #газ #транзит #биржа
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