МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Захарова допустила ответную блокировку Telegram-каналов западных СМИ

Официальный представитель МИД РФ отметила, что на Западе не разъясняют сути якобы нарушений со стороны российских медиа.
Ян Брацкий 2024-12-29 22:32:06
© Фото: MFA Russia via Globallookpress.com

Москва оставляет за собой право симметрично ответить на блокировку Telegram-каналов российских СМИ в странах Запада. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В своем Telegram-канале она назвала действия западных стран планомерной зачисткой информационного пространства.

«Расцениваем очередной акт политической цензуры со стороны стран неолиберального Запада как закрепление их курса на подавление любых очагов инакомыслия», - написала Захарова.

Дипломат потребовала от профильных международных структур дать надлежащую оценку таким действиям западных стран.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что за границей побаиваются телеканал RT и под разными предлогами пытаются его закрыть. По мнению главы государства, RT - точка опоры России в странах Запада.

#Россия #Захарова #Запад #СМИ #МИД России #Цензура
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 