Захарова допустила ответную блокировку Telegram-каналов западных СМИ

Москва оставляет за собой право симметрично ответить на блокировку Telegram-каналов российских СМИ в странах Запада. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В своем Telegram-канале она назвала действия западных стран планомерной зачисткой информационного пространства.

«Расцениваем очередной акт политической цензуры со стороны стран неолиберального Запада как закрепление их курса на подавление любых очагов инакомыслия», - написала Захарова.

Дипломат потребовала от профильных международных структур дать надлежащую оценку таким действиям западных стран.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что за границей побаиваются телеканал RT и под разными предлогами пытаются его закрыть. По мнению главы государства, RT - точка опоры России в странах Запада.