Юрист пояснил, разрешено ли шуметь в новогоднюю ночь

Сон в новогоднюю ночь порой может стать непозволительной роскошью. Можно ли с законодательной точки зрения нарушать режим тишины, рассказал в беседе с RT юрист Давид Адамс.

По его словам, закон о тишине в России регулируется на федеральном и региональном уровнях. Если первые нормы касаются, например, уровня шума в жилых помещениях, то региональные дополняют их: устанавливаются точные временные рамки ночного покоя и размеры штрафов.

«Несмотря на праздничный дух, законодательство о тишине в России действует, хотя нюансы зависят от региона. Новый год не всегда становится исключением: далеко не во всех субъектах России есть специальные послабления для этой ночи», - пояснил эксперт.

В качестве примера он отметил, что В Санкт-Петербурге с 23:00 31 декабря до 04:00 1 января разрешено запускать фейерверки. В то время как в той же Москве шуметь в этот период времени категорически запрещено.

Если соседям не нравится уровень шума, то они в праве вызвать полицию. Юрист также отметил, что правоохранительные органы обязаны разрешить сложившуюся ситуацию.