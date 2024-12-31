ВСУ вновь ударили по больнице в Алешках

Украинские боевики в очередной раз нанесли удар по больнице в Алешках. Об этом сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

«В Алешках враг пытается полностью лишить жителей медицинской помощи. Вчера после первого удара, когда погиб один доктор больницы и был ранен главврач Владимир Харлан, враг пытался помешать эвакуации», - написал он в своем телеграм-канале.

Также, по словам председателя, ВСУ нанесли удар по школе в Новой Каховке. В результате, в пустующем здании вспыхнул пожар.

Алексеенко также подчеркнул, что жизни пострадавшего в результате первой атаки со стороны боевиков главврача медучреждения ничто не угрожает.

Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала мировое сообщество осудить атаку со стороны киевского режима.