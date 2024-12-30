Врач дал советы по употреблению алкоголя в новогодние праздники

Безопасная доза алкоголя для человека равно нулю. Однако, если возникает желание употребить спиртное во время празднования Нового года, следует понимать, кому не стоит его пить. Об этом рассказал в беседе с RT врач-иммунолог Владимир Болибок.

«Когда алкоголь попадает в кровь, свертываемость крови повышается. На новогоднем застолье много едят в том числе копчености и соления. Все это меняет достаточно сильно состав крови», - уточнил эксперт.

Врач также указал на то, что людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями стоит воздержаться от употребления спиртного в праздники.

Напомним, что ранее эксперты дали рекомендации, как не купить контрафакт при покупке алкоголя перед праздниками.