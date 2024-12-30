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Врач дал советы по употреблению алкоголя в новогодние праздники

По словам эксперта, при употреблении алкоголя следует соблюдать некоторые ограничения в том числе тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Глеб Владовский 2024-12-30 18:04:30
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Безопасная доза алкоголя для человека равно нулю. Однако, если возникает желание употребить спиртное во время празднования Нового года, следует понимать, кому не стоит его пить. Об этом рассказал в беседе с RT врач-иммунолог Владимир Болибок.

«Когда алкоголь попадает в кровь, свертываемость крови повышается. На новогоднем застолье много едят в том числе копчености и соления. Все это меняет достаточно сильно состав крови», - уточнил эксперт.

Врач также указал на то, что людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями стоит воздержаться от употребления спиртного в праздники.

Напомним, что ранее эксперты дали рекомендации, как не купить контрафакт при покупке алкоголя перед праздниками.

#в стране и мире #Новый год #Алкоголь #рекомендации #новогоднее застолье
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