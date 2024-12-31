Microsoft прекратит поддержку старых «Почты» и «Календаря» в Windows

Корпорация Microsoft с 31 декабря прекратит поддержку штатных программ «Почта Windows» и «Календарь». Вместо этого пользователям предложили перейти в новый Outlook и перенести в него свои письма и контакты.

Получать и отправлять письма через «Почту Windows» с 1 января будет невозможно, но у пользователей останется возможность смотреть уже полученные сообщения. Для этого достаточно будет зайти в приложение через меню настроек в Outlook на ПК.

Действия корпорации направлены на то, чтобы перевести клиентов на новую версию почтового клиента Outlook, отмечает ТАСС.

Ранее стало известно, что Windows ищет лазейки, чтобы не уходить с российского рынка. В мае 2024 года корпорация предоставила доступ к обновлениям своих продуктов Windows и Office для пользователей из России. До этого обновить сервисы без VPN или сторонних приложений было невозможно.