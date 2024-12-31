Шахматист Дубов проспал партию на ЧМ и не вышел в плей-офф

Российскому гроссмейстеру Даниилу Дубову засчитали техническое поражение за то что тот проспал партию на Чемпионате мира против американца Ханса Моке Ниманна. Шахматист рассказал об инциденте в беседе с NRK.

«Я отправился в отель, чтобы быстро подготовиться к игре, но потом уснул. Когда я проснулся, было уже поздно. Поэтому я вернулся позже и продолжил игру», - рассказал спортсмен.

Он также рассказал, что не смог контролировать джетлаг, поскольку в первые находился в США, где проходит турнир. Таким образом он ответил на вопрос о том, было ли это протестом против игры с американцем.

Напомним, что Ниманн известен тем, что в 2023 году обыграл Магнуса Карлсена. Его соперник обвинил американца в жульничестве. Ниманн признался, что играл нечестно, но только в юности.