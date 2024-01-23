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В госпитале им. Вишневского вручили госнаграды инженерам - героям СВО

Указом Верховного главнокомандующего Владимира Путина за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, военнослужащие были награждены орденами Мужества.
2024-01-23 11:42:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Временно исполняющий обязанности начальника инженерных войск ВС РФ Иван Полтев вручил государственные награды военнослужащим инженерных войск, проходящим лечение и реабилитацию в госпитале Вишневского.

Отличившиеся военнослужащие получили ордена Мужества. Полтев поблагодарил их за мужество и героизм, пожелал скорейшего выздоровления и возвращения к нормальной жизни без каких-либо ограничений.

Церемония проходила в торжественной обстановке. В госпитале присутствовали родные и близкие военнослужащих.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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