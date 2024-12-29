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Москвичей предупредили о похолодании в первые дни нового года

Похолодание будет сопровождаться существенным понижением давления - минимум на 20 мм ртутного столба.
Елизавета Кондрикова 2024-12-29 09:10:27
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В новогоднюю ночь ожидается существенное понижение давления и температуры, будет ощущаться влияние воздуха с северо-запада. Днем в среду, 1 января, температура воздуха будет сохраняться на уровне от минус 2 до нуля градусов, сообщил в беседе со «Звездой» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Ночные температуры в среду прогнозируются в зоне от 1 до 6 градусов ниже нуля, очень мягкая погода... Такая температура тоже выше нормы на 3 градуса, но самое главное, что температурный фонд отрицательный», - рассказал синоптик.

Также ожидается понижение давления минимум на 20 мм ртутного столба, подобное поведение будет сопровождаться осадками преимущественно в виде снега, добавил специалист. В первые январские дни погода станет еще холоднее, в основном будут отрицательные значения от минус 1 до минус 5.

В последние же дни уходящего года, 30-31 декабря, прогнозируется теплая погода с положительными значениями.

#Новый год #Погода #гидрометцентр рф #похолодание #Роман Вильфанд #январь
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