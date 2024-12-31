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People: Брэд Питт и Анджелина Джоли окончательно оформили развод

Сообщается, что развод оформили в понедельник, 30 декабря.
Сергей Лебедев 2024-12-31 12:34:31
© Фото: I-Images, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

Американские актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли договорились об условиях завершения бракоразводного процесса. Этого удалось достичь посте восьми лет судебных тяжб.

«Развод оформили в понедельник, 30 декабря», - сообщает журнал People со ссылкой на адвокатов Анджелины Джоли.

Напомним, актриса подала заявление о расторжении брака еще 19 сентября 2016 года. Позже она обвинила бывшего супруга в домашнем насилии. В судебном иске она описывался инцидент во время полета на частном самолете из Франции в Калифорнию.

Звезда утверждала, что Брэд Питт ударил одного из их детей по лицу, другого схватил за горло, а саму актрису затащил в уборную, схватил за голову и начал трясти. По ее словам, актер также облил ее и детей пивом и красным вином.

В свою очередь Брэд Питт обвинял свою бывшую жену в том, что она без его ведома продала французскую винодельню, которая находилась в их совместном ведении. По его словам, он согласия на реализацию имущества не давал.

#в стране и мире #брак #сша #Анджелина Джоли #Развод #Брэд Питт
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