People: Брэд Питт и Анджелина Джоли окончательно оформили развод

Американские актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли договорились об условиях завершения бракоразводного процесса. Этого удалось достичь посте восьми лет судебных тяжб.

«Развод оформили в понедельник, 30 декабря», - сообщает журнал People со ссылкой на адвокатов Анджелины Джоли.

Напомним, актриса подала заявление о расторжении брака еще 19 сентября 2016 года. Позже она обвинила бывшего супруга в домашнем насилии. В судебном иске она описывался инцидент во время полета на частном самолете из Франции в Калифорнию.

Звезда утверждала, что Брэд Питт ударил одного из их детей по лицу, другого схватил за горло, а саму актрису затащил в уборную, схватил за голову и начал трясти. По ее словам, актер также облил ее и детей пивом и красным вином.

В свою очередь Брэд Питт обвинял свою бывшую жену в том, что она без его ведома продала французскую винодельню, которая находилась в их совместном ведении. По его словам, он согласия на реализацию имущества не давал.