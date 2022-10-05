NYT: Анджелина Джоли рассказала о домашнем насилии Брэда Питта к ней и их детям

В ее иске описывается абьюзивное поведение голливудского актера в сентябре 2016 года, когда Питт, Джоли и их шестеро детей летели из Франции в Калифорнию.

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Газета The New York Times раскрыла подробности встречного судебного иска американской актрисы и посла доброй воли ООН Анджелины Джоли к своему бывшему мужу американскому актеру Брэду Питту. В жалобе обладательница премии «Оскар» описала оскорбительное поведение со стороны Питта во время полета на частном самолете в 2016 году, после которого пара развелась.

В ее иске описывается абьюзивное поведение обладателя «Оскара» за лучшую мужскую роль второго плана в картине «Однажды в Голливуде» в сентябре 2016 года, когда Питт, Джоли и их шестеро детей летели из Франции в Калифорнию.

«Питт душил одного из детей и ударил другого по лицу», а также «схватил Джоли за голову и потряс ее», говорится в заявлении. Кроме того, указывается, что голливудский актер в какой-то момент «облил Джоли пивом; в другой раз он облил детей пивом и красным вином».

Федеральные власти, которые расследовали инцидент, отказались возбуждать уголовное дело. Через несколько дней после инцидента Джоли подала на развод.

Напомним, в феврале этого года американские СМИ сообщили, что голливудский актер Брэд Питт обвинил свою бывшую жену Анджелину Джоли в том, что она без его ведома продала французскую винодельню Chateau Mirava, которая находилась в их совместном ведении. Питт заявил, что не давал согласия на продажу части совместного имущества и требует от Джоли расторгнуть сделку и возместить ущерб.