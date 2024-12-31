Уголовное дело возбудили из-за массового отравления в Воронежской области

В понедельник 30 декабря после обеда в столовой в селе Айдарово Воронежской области 15 человек оказались в больнице с отравлением. Об этом сообщило СУ СК России по региону в своем телеграм-канале.

«После обеда в столовой, расположенной в распределительном центре села Айдарово Рамонского района Воронежской области, сотрудники организации пожаловались на плохое самочувствие. В медицинские учреждения доставлены 15 человек, 14 из них находятся в состоянии средней степени тяжести, один пострадавший в реанимации», - говорится в сообщении.

Уточняется, что следственные органы уже возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ, в которой говорится об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сейчас сотрудники СК РФ и Роспотребнадзора берут пробы, изымают предметы и документы, относящиеся к этому делу. В ближайшее время они опросят свидетелей и пострадавших и установят все обстоятельства произошедшего.

Ранее подобный инцидент произошел на базе отдыха в Омске. Четыре человека оказались в больнице в результате массового отравления, еще несколько отказались от госпитализации, однако также пожаловались на симптомы пищевого отравления. СК России провел проверку по факту произошедшего.