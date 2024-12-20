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СК РФ начал проверку после массового отравления на базе отдыха в Омске

Четыре человека оказались в больнице, еще несколько отдыхающих с признаками пищевого отравления отказались от госпитализации.
Анастасия Бобылева 2024-12-20 01:33:39
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

На базе отдыха в Омске произошло массовое отравление. Следственное управление СК РФ по региону сообщило о начале проверки, по результатам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

В сообщении отмечается, что у некоторых отдыхающих, в том числе несовершеннолетних, появились признаки пищевого отравления. Они обратились за медицинской помощью. Четырех человек отвезли в больницу, остальные отказались от госпитализации.

«В настоящее время в больнице находятся четверо взрослых, их состояние удовлетворительное», - пишет СК.

Ранее массовое отравление произошло в соццентре «Рубикон» в селе Калистратиха Алтайского края. Руководителя заключили под стражу по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, что привело к смерти нескольких человек.

#в стране и мире #«Омск» #массовое отравление #база отдыха
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