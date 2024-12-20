СК РФ начал проверку после массового отравления на базе отдыха в Омске

На базе отдыха в Омске произошло массовое отравление. Следственное управление СК РФ по региону сообщило о начале проверки, по результатам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

В сообщении отмечается, что у некоторых отдыхающих, в том числе несовершеннолетних, появились признаки пищевого отравления. Они обратились за медицинской помощью. Четырех человек отвезли в больницу, остальные отказались от госпитализации.

«В настоящее время в больнице находятся четверо взрослых, их состояние удовлетворительное», - пишет СК.

Ранее массовое отравление произошло в соццентре «Рубикон» в селе Калистратиха Алтайского края. Руководителя заключили под стражу по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, что привело к смерти нескольких человек.