МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Опубликованы кадры перемешивания с землей позиций ВСУ в районе Белогоровки

Снаряды перепахивают позиции 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Белогоровка.
2024-01-23 10:21:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Точные удары наносит российская артиллерия по украинским боевикам. Кадры боевой работы публикует Минобороны России. 

Российское оборонное ведомство уточнило, что ударам подверглись позиции 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ. В МО РФ отметили точность огня артиллеристов ВС РФ. 

Уточняется, что позиции противника, на которые пришлись удары российских орудий, находились в районе населенного пункта Белогоровка. 

Ранее сообщалось, что российские танки Т-80БВ уничтожили укрепрайоны и блиндажи ВСУ на Купянском направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#артиллерия #Донбасс #спецоперация #ЛНР #белогоровка #Огневое поражение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»