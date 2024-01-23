Опубликованы кадры перемешивания с землей позиций ВСУ в районе Белогоровки

Точные удары наносит российская артиллерия по украинским боевикам. Кадры боевой работы публикует Минобороны России.

Российское оборонное ведомство уточнило, что ударам подверглись позиции 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ. В МО РФ отметили точность огня артиллеристов ВС РФ.

Уточняется, что позиции противника, на которые пришлись удары российских орудий, находились в районе населенного пункта Белогоровка.

Ранее сообщалось, что российские танки Т-80БВ уничтожили укрепрайоны и блиндажи ВСУ на Купянском направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.