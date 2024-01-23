Танки Т-80БВ уничтожили укрепрайоны и блиндажи ВСУ на Купянском направлении

Танкисты группировки войск «Запад» во время специальной операции непрерывно работают на переднем крае и поддерживают мотострелковые подразделения, нанося мощные удары по противнику. На Купянском направлении у них ежедневно по несколько боевых выездов.

Как только поступает цель, танкисты незамедлительно покидают свой блиндаж и сразу заводят машину. Т-80БВ находит в капонире в полной готовности. Экипажи могут успешно уничтожать цели, находящиеся на значительном удалении и вне прямой видимости.

Так, например, недавно танкисты с закрытых огневых позиций поразили обнаруженные украинские укрепрайоны и блиндажи. Огонь вели по координатам, полученным от корректировщиков и разведки, рассказали в пресс-службе МО РФ.

«Работали с закрытых огневых позиций по блиндажам противника, легкобронированной технике. Был танковый бой. Мы напрямую выкатились три на два. Одержали победу. Прямой контакт был. Было жарко, конечно, страшно. Взяли волю в кулак, собрались духом и дали отпор противнику», - рассказывает командир танка с позывным «Пингвин».

Экипажи Т-80БВ уничтожили все найденные цели. Выполнив боевую задачу, они быстро покинули огневые позиции.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.