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Между Швецией и Финляндией разорвался интернет-кабель

Полиция Финляндии подозревает, что кабель подорвали намерено.
Игнат Далакян 2024-12-03 11:22:41
© Фото: Павел Львов, РИА Новости

На линии интернет-соединения между Швецией и Финляндией произошел разрыв кабеля. Об этом сообщила газета Helsingin Sanomat.

Отмечается, что это случилось на суше на территории Финляндии ночью.

Издание уточняет, что полиция Финляндии склоняется к тому, что кабель могли оборвать намерено. Об этом уже проинформировали шведских властей.

Также известно, что в Финляндии произошел обширный сбой в сети оптоволоконной компании Global Connect. На данный момент не ясно, является ли это следствием обрыва кабеля.

Ранее произошло повреждение телекоммуникационного кабеля, который проходит между Германией и Финляндией по дну Балтийского моря. Министр обороны ФРГ Борис Писториус назвал случившееся диверсией.

#в стране и мире #интернет #Швеция #Финляндия #Разрыв #кабель #разрыв кабеля
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