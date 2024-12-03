Между Швецией и Финляндией разорвался интернет-кабель

На линии интернет-соединения между Швецией и Финляндией произошел разрыв кабеля. Об этом сообщила газета Helsingin Sanomat.

Отмечается, что это случилось на суше на территории Финляндии ночью.

Издание уточняет, что полиция Финляндии склоняется к тому, что кабель могли оборвать намерено. Об этом уже проинформировали шведских властей.

Также известно, что в Финляндии произошел обширный сбой в сети оптоволоконной компании Global Connect. На данный момент не ясно, является ли это следствием обрыва кабеля.

Ранее произошло повреждение телекоммуникационного кабеля, который проходит между Германией и Финляндией по дну Балтийского моря. Министр обороны ФРГ Борис Писториус назвал случившееся диверсией.