Писториус назвал диверсией повреждение кабеля между ФРГ и Финляндией

Повреждение телекоммуникационного кабеля C-Lion1, проложенного по дну Балтийского моря, могло произойти в результате диверсии. Об этом сегодня заявил немецкий министр обороны Борис Писториус.

«Мы вынуждены констатировать, не зная, кто конкретно это сделал, что речь идет о гибридной акции, и мы вынуждены исходить из того, что речь идет о диверсии», - цитирует ТАСС слова чиновника.

О повреждении кабеля, который проходит между ФРГ и Финляндией, стало известно накануне. Сейчас ведутся работы по устранению неисправности и выясняются причины произошедшего.

Напомним, недавно помощник российского президента Николай Патрушев заявлял, что США и Великобритания хотят устроить новые теракты вроде подрыва «Северных потоков». По его словам, под удар могут попасть в том числе морские оптоволоконные кабели, которые обеспечивают связь во всем мире.

Николай Патрушев отмечал, что американцы и англичане рассматривают теракт на «Северных потоках» в качестве одного из методов продвижения своих экономических интересов.