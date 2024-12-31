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Космонавты с МКС поздравили россиян с Новым годом

По словам Александра Горбунова, космонавты особенно остро ощущают нехватку общения с близкими, так как находятся слишком далеко, но их любовь чувствуется и на расстоянии.
Анастасия Бобылева 2024-12-31 00:43:58
© Фото: Роскосмос © Видео: Роскосмос

Российские космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов, находящиеся на МКС, поздравили россиян с наступающим Новым годом. Они назвали этот праздник самым теплым и душевным, пожелали счастья, здоровья и успеха соотечественникам.

«Мы желаем всем вам провести предстоящие праздничные дни в кругу семьи и друзей. В круговороте ежедневных забот мы часто забываем, что рядом с нами находятся любящие нас люди, которые нуждаются в заботе и внимании. Творите добро, дарите счастье и улыбки окружающим», - напомнил Иван Вагнер.

Александр Горбунов добавил, что космонавты, будучи далеко от дома, как никто ощущают нехватку общения с близкими людьми, но продолжают чувствовать любовь и поддержку своих семей даже на таком расстоянии. Он пожелал соотечественникам мира, благополучия и процветания.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, кого российский лидер Владимир Путин не планирует поздравлять с новым годом. По его словам, Путин не поздравит руководителей недружественных стран, однако обратится к народам некоторых из них.

#космос #Новый год #космонавты
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