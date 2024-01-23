МО РФ показало, как «Тюльпаны» бьют по врагу на Южно-Донецком направлении

Украинские боевики на Южно-Донецком направлении ощутили на себе силу ударов 240-мм минометов особой мощности «Тюльпан». Их расчеты из группировки войск «Восток» нанесли удары по позициям ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России.

В МО РФ заявили, что, в зависимости от применяемых боеприпасов, дальность поражения целей расчетами «Тюльпанов» составляет до 20 километров.

Стрельба по противнику велась активно-реактивными минами с фугасной боевой частью.

Также Минобороны России опубликовало кадры работы российской артиллерии по украинским позициям в районе населенного пункта Белогоровка - удар пришелся на пехотинцев из 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.