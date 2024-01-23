В Раде зарегистрирован закон о множественном гражданстве для всех, кроме россиян

В Верховной раде Украины зарегистрировали законопроект о множественном гражданстве для всех, кроме россиян. Об этом сообщается на сайте парламента.

Проект закона под названием «О некоторых вопросах в сфере миграции относительно оснований и порядка приобретения и прекращения гражданства Украины» был зарегистрирован под номером 10425 и определен Владимиром Зеленским как неотложный.

Документ предусматривает основания для лишения украинского гражданства, среди них, в частности, добровольное принятие гражданства Российской Федерации или государств, которые не были внесены в перечень для упрощенного получения гражданства Украины, а также участие в деятельности, создающей угрозу национальной безопасности, отказ от сдачи экзамена по украинскому языку и истории, неснятая судимость за тяжкие и особо тяжкие преступления.

В рамках законопроекта также регулируется порядок выдачи украинского паспорта иностранным гражданам, которые входят в состав украинских вооруженных формирований, а также членам их семей. В частности, им необходимо отказаться от гражданства другого государства, если оно не внесено в список стран, граждане которых могут стать гражданами Украины в упрощенном порядке.