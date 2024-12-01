Российская армия освободила Петровку в ДНР

Российская армия освободила населенный пункт Петровка Донецкой Народной Республики. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Петровка Донецкой Народной Республики», - следует из заявления.

Оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией были поражены военная инфраструктура, цехи сборки и склады дронов, а также скопления живой силы и военной техники ВСУ в 136 районах, отметили в оборонном ведомстве.



Средствами ПВО за неделю сбиты 55 дронов самолетного типа. Противник потерял станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», бронированную машину HMMWV производства США, самоходную артиллерийскую установку «Акация» и 122 мм гаубица Д-20.

Материал подготовили Карина Тазетдинова и Николай Баранов.