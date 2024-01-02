Расчет «Мста-Б» под Артемовском точным ударом разнес украинский миномет

Расчет гаубицы «Мста-Б» Южной группировки войск (ЮВО) ударил по миномету украинских националистов под Артемовском. Кадры работы наших военнослужащих публикует МО РФ.

Ведя контрбатарейную борьбу, расчет 152-мм гаубицы «Мста-Б» прямым попаданием уничтожил 120-мм миномет ВСУ, скрытый в лесополосе. Его позицию выявили наши разведчики при помощи беспилотника. Расстояние до цели составило около 16 км.

Стрельба велась осколочно-фугасными снарядами, что позволило нанести максимальный урон живой силе противника и уничтожить позицию миномета вместе с боекомплектом.

Наши артиллеристы продолжают выполнять боевые задачи в зоне СВО. Они подавляют украинские артиллерийские батареи, разрушают оборонительные сооружения противника, уничтожают вражеские пункты управления, уничтожают огневые средства и военную технику противника.

Ранее на Южно-Донецком направлении боевики потеряли восемь минометных расчетов и танк Т-64. Также наши бойцы уничтожили два пикапа и буксируемую гаубицу М102 противника.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.