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ВСУ потеряли 8 минометных расчетов и танк Т-64 на Южно-Донецком направлении

Украинские боевики также потеряли два пикапа, буксируемую гаубицу М102, до 90 боевиков убитыми и ранеными, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев.
2023-12-30 07:02:01
© Фото: Cover Images Keystone Press Agency Global Look Press © Видео: Минобороны России

Российские военнослужащие пресекли восемь попыток вооруженных формирований украинских националистов провести ротацию сил на Южно-Донецком направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев.

Он уточнил, что попытки были пресечены в районах Новомихайловки, Старомайорского, Новодаровки и Приютного. Также была уничтожена живая сила противника в районах Угледара и Пречистовки.

По словам офицера, неприятель потерял восемь минометных расчетов, два пикапа, 105-мм буксируемую гаубицу М102, танк Т-64, до 90 боевиков убитыми и ранеными.

Гордеев добавил, что бомбардировочная авиация и артиллерия ВС РФ нанесли удары по пунктам временной дислокации и районам сосредоточения живой силы 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в населенных пунктах Новомихайловка, Константиновка и Елизаветовка.

Ранее в Минобороны России показали, как экипажи штурмовиков Су-25 ударили неуправляемыми артиллерийскими ракетами (НАР) С-8 по позициям украинских боевиков на Донецком направлении. Атака на цели производилась с кабрирования на предельно малой высоте.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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