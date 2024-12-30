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Байден отдал приказ провести в Вашингтоне масштабные похороны Картера

В Белом доме сообщили, что Байден объявил о проведении государственных похорон «великого американца» экс-президента Джимми Картера в Вашингтоне.
Марина Крижановская 2024-12-30 05:05:28
© Фото: Bao DandanXinHua Global Look Press

Действующий президент США Джо Байден отреагировал на смерть его предшественника - 39-го главы государства Джимми Картера. Он заявил, что для его государственные похороны пройдут в столице Вашингтоне. Распоряжение Байдена опубликовала пресс-служба Белого дома.

«Чтобы почтить память великого американца, я распоряжусь провести официальные государственные похороны в Вашингтоне, округ Колумбия, для Джеймса Эрла Картера-младшего, 39-го президента Соединенных Штатов, 76-го губернатора Джорджии, лейтенанта ВМС США, выпускника Военно-морской академии США», - говорится в заявлении Байдена.

Завершающий свой президентский срок Байден отметил, что Картера отличало сострадание и ясномыслие, он работал над тем, чтобы побороть многие болезни, установить мир, над продвижением прав человека и гражданских прав, свободных и справедливых выборов. Также Джимми Картер занимался помощью с жильем бездомным, спасал и изменял жизни людей по всему миру, подытожил Байден.

Избранный в ноябре на пост президента США Дональд Трамп и его супруга Мелания тоже выразили соболезнования семье и близким экс-президента Джимми Картера.

Напомним, Картер скончался на 101-м году жизни в своем доме в штате Джорджия. В истории США он остался как единственный президент-долгожитель.

 

#в стране и мире #Джо Байден #джимми картер #похороны #экс-президент США
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