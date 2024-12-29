В Харьковской области военнослужащие подразделения специального назначения группировки войск «Север» уничтожили украинский пикап. Кадры боевой работы показало Министерство обороны Российской Федерации.

Вражескую машину обнаружили при помощи беспилотного летательного аппарата. Отмечается, что автомобиль доставлял на позиции боевиков для ротации.

Пикап был поражен расчетом FPV-дрона. После прямого попадания машина загорелась.

Ранее «Звезда» рассказывала, как наши военные уничтожили националистов, укрывшихся в укреплениях в Харьковской области. Они нанесли огневое поражение при помощи дрона, который был оборудован системой сброса боеприпасов.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.