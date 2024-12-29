МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Пикап ВСУ подожгли FPV-дроном в лесах Харьковской области

Вражескую машину уничтожили бойцы подразделения спецназначения группировки войск «Север».
2024-12-29 18:34:31
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В Харьковской области военнослужащие подразделения специального назначения группировки войск «Север» уничтожили украинский пикап. Кадры боевой работы показало Министерство обороны Российской Федерации.

Вражескую машину обнаружили при помощи беспилотного летательного аппарата. Отмечается, что автомобиль доставлял на позиции боевиков для ротации.

Пикап был поражен расчетом FPV-дрона. После прямого попадания машина загорелась.

Ранее «Звезда» рассказывала, как наши военные уничтожили националистов, укрывшихся в укреплениях в Харьковской области. Они нанесли огневое поражение при помощи дрона, который был оборудован системой сброса боеприпасов.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#Минобороны России #Харьковская область #спецоперация #МО РФ #уничтожение #пикап
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 