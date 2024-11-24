Маск предложил колонизировать Марс вместо Третьей мировой войны

Глава компании Tesla, американский миллиардер, Илон Маск необычным образом высказался о последних событиях в социальной сети X.

Он опубликовал изображение шуточного характера, где показаны две человеческие головы, в чью сторону летит по пуле. В первом случае выстрел проходит сквозь череп, что означает мгновенную гибель человека. Рядом надпись «Третья мировая война».

Во втором - пуля проходит мимо, задевая ухо, а рядом подпись «Колонизация Марса».

На изображении предприниматель привел прямую отсылку на покушение на избранного президента США Дональда Трампа в июле 2024 года, когда политик остался жив, но был ранен в ухо.

Ранее Илон Маск неоднократно высказывался о переселении на другие планеты. Он отмечал, что только в случае колонизации человечество сможет выжить в будущем.