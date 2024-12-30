В Румынии возмутились из-за карт с неправильными границами Венгрии

В Бухаресте возмутились из-за распространения карт, на которых часть Румынии включена в состав Венгрии с указанием информации о демографических изменениях в регионе. Национальный атлас с этими картами представители Будапешта подарили своим союзникам в НАТО.

«Министерство иностранных дел передало через посла Румынии в НАТО свое неодобрение по поводу распространения соответствующего атласа, который носит провокационный характер», - цитирует заявление МИД Румынии Life.

В дипломатическом ведомстве отметили, что эти действия подрывают сотрудничество двух стран, мешают укреплению их отношений. По словам дипломатов, исторические вопросы должны решаться только в рамках научных исследований, а не политических жестов.

Ранее в Венгрии прокомментировали недипломатичное поведение Украины. По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, после предложения Будапешта о рождественском перемирии Украина начала «безобразную кампанию» против Венгрии.