Овечкин забросил шайбу в первой игре после возвращения на лед

Шайба нападающего клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» и форварда сборной России Александра Овечкина помогла его команде обыграть «Торонто Мэйпл Лифс» со счетом 5:2.

Игра состоялась в ночь с 28 на 29 декабря в Канаде. За Вашингтон отметились Эндрю Манджапане, Джейкоб Чикран, Ник Дауд, Том Уилсон и оправившийся после травмы Овечкин, пишет «Чемпионат».

Благодаря этой победе «столичные» идут на втором месте в таблице Восточной конференции, имея в своем активе 50 очков. «Торонто» с 46 очками обосновался на третьей позиции. У самого успешного за океаном россиянина на счету 868 шайб за карьеру.

«Ови» вплотную подобрался к историческому рекорду другого легендарного хоккеиста - канадца Уэйна Грецки. До его «бессмертного» достижения Овечкину осталось 26 точных бросков.

Напомним, в конце ноября Александр Овечкин сломал ногу. После дополнительного обследования стало ясно, что форвард выбыл на 4-6 недель.