Вучич: в Белграде задержали украинца, снимавшего военные объекты Сербии

Сербский президент Александр Вучич сообщил о задержании в стране гражданина Украины, который вместе с другими соотечественниками снимал военные объекты Сербии.

По информации Вучича, Олексей Чумаков прибыл в республику с несколькими парнями и девушками из Хорватии. Это произошло на фоне продолжающихся в Сербии протестов. Деталями произошедшего задержания Вучич поделился в эфире TV Pink.

«Этот украинец был задержан в Белграде в 2022 году, потому что еще с двумя гражданами Украины снимал с дроном важнейшие объекты оборонной инфраструктуры Сербии», - рассказал сербский лидер.

После их задержания, отметил Вучич, началось давление, какого он ранее не видел со стороны различных посольств, чтобы отпустили Чумакова.

«Бог знает до кого они смогли дозвониться. Речь не идет о наивных детях, это люди, которые совершали уголовные преступления против безопасности Республики Сербия», - резюмировал глава государства.

В Сербии продолжаются протесты местных студентов и оппозиции, которые проходят в различных городах, включая Белград, Крагуеваце и Нови-Сад, где 1 ноября произошло обрушение на железнодорожном вокзале. Это привело к гибели не менее 14 человек. Протестующие на четверть часа блокируют несколько улиц в тишине, а на их плакатах обозначены требования привести к правосудию ответственных в трагедии.