В Москве отменили плату за парковку на улице до 8 января

В Москве традиционно сделали бесплатной возможность парковать автомобили на улице. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

«Традиционно в праздники парковка на улицах Москвы бесплатная, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин. Такие правила действуют и в новогодние выходные», - приводит его слова агентство.

Уточняется, что с 30 декабря по 8 января 2025 года парковать автомобили на улицах столицы РФ можно будет бесплатно, в том числе там, где действуют тарифы в 380, 450 и 600 рублей. При этом парковки со шлагбаумами останутся платными.

Ранее сообщалось, что проезд по метро, МЦК и наземном городском транспорте будет бесплатным в ночь с 31 декабря на 1 января в период с 20.00 до 06.00.