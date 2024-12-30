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В Москве отменили плату за парковку на улице до 8 января

Отмечается, что парковки с шлагбаумами останутся платными.
Глеб Владовский 2024-12-30 22:36:44
© Фото: Ekaterina Sychkova URA.RU Globallookpress

В Москве традиционно сделали бесплатной возможность парковать автомобили на улице. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

«Традиционно в праздники парковка на улицах Москвы бесплатная, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин. Такие правила действуют и в новогодние выходные», - приводит его слова агентство.

Уточняется, что с 30 декабря по 8 января 2025 года парковать автомобили на улицах столицы РФ можно будет бесплатно, в том числе там, где действуют тарифы в 380, 450 и 600 рублей. При этом парковки со шлагбаумами останутся платными.

Ранее сообщалось, что проезд по метро, МЦК и наземном городском транспорте будет бесплатным в ночь с 31 декабря на 1 января в период с 20.00 до 06.00.

#Москва #в стране и мире #Сергей Собянин #парковки #бесплатные парковки
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