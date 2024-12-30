В Лисичанске семеро подростков пострадали из-за взрыва

В Лисичанске семеро подростков получили травмы в результате подрыва неизвестного устройства. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Сегодня в Лисичанске произошла очередная трагедия: семеро подростков в районе завода "Стекольный" получили минно-взрывные травмы в результате подрыва неустановленного устройства», - написал в своем телеграм-канале глава региона.

Пасечник уточнил, что трех пострадавших госпитализировали в республиканскую больницу. Остальных направили в другие медучреждения. Он также подчеркнул, что держит ситуацию на контроле.