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В Лисичанске семеро подростков пострадали из-за взрыва

По словам ЛНР Пасечника, подростки пострадали от подрыва неустановленного устройства.
Глеб Владовский 2024-12-30 21:40:03
© Фото: Виктор Антонюк РИА Новости

В Лисичанске семеро подростков получили травмы в результате подрыва неизвестного устройства. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Сегодня в Лисичанске произошла очередная трагедия: семеро подростков в районе завода "Стекольный" получили минно-взрывные травмы в результате подрыва неустановленного устройства», - написал в своем телеграм-канале глава региона.

Пасечник уточнил, что трех пострадавших госпитализировали в республиканскую больницу. Остальных направили в другие медучреждения. Он также подчеркнул, что держит ситуацию на контроле.

#в стране и мире #ЛНР #Леонид Пасечник #подрыв #Лисичанск
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