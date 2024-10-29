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Пасечник объявил об эвакуации района Луганска после атаки ВСУ

В ближайшее время члены специально сформированной комиссии оценят нанесенный действиями ВСУ ущерб.
Ян Брацкий 2024-10-29 14:49:01
© Фото: glava_lnr_info, telegram

Власти Луганской Народной Республики приняли решение временно эвакуировать население вблизи промышленной зоны в Каменнобродском районе из-за преступных действий украинских боевиков. Об этом в своем Telegram-аккаунте сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Националисты стремятся бить по Луганску в надежде нанести максимальный ущерб инфраструктуре, уточнил он.

На место происшествия выехала временно исполняющая обязанности главы города Яна Пащенко. Сформирована специальная комиссия по оценке нанесенного ущерба.

В ближайшее время она прибудет на место ЧП для обследования зданий, получивших повреждения.

#ВСУ #ЛНР #Луганск #Обстрел #эвакуация #пасечник
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