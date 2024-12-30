Глава ВОЗ обвинил Израиль в ударе рядом с его самолетом в Сане

Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что удар по его самолету в аэропорту столицы Йемена нанес Израиль.

«Во время ожидания посадки на наш рейс в Сане аэропорт подвергся авиаудару со стороны Израиля», - цитирует РИА Новости главу Всемирной организации здравоохранения.

В своем заявлении он отметил, что атака привела к ненужным смертям, ранениям, панике, хаосу и разрушениям. Также нападение стало очередным напоминанием о растущей угрозе, с которой сталкиваются гражданские лица, гуманитарные работники и медработники в зонах военных действий по всему миру.

Напомним, что израильская авиация ударила по Сане, которая находится под контролем хуситов из шиитского движения «Ансар Аллах». Частично были разрушены взлетно-посадочная полоса и диспетчерская вышка.