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Глава ВОЗ обвинил Израиль в ударе рядом с его самолетом в Сане

Тедрос Гебрейесус отметил, что атака привела к ненужным смертям, ранениям, панике, хаосу и разрушениям.
Игнат Далакян 2024-12-30 21:43:09
© Фото: Luiz Rampelotto, EuropaNewswire, Globallookpress

Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что удар по его самолету в аэропорту столицы Йемена нанес Израиль.

«Во время ожидания посадки на наш рейс в Сане аэропорт подвергся авиаудару со стороны Израиля», - цитирует РИА Новости главу Всемирной организации здравоохранения.

В своем заявлении он отметил, что атака привела к ненужным смертям, ранениям, панике, хаосу и разрушениям. Также нападение стало очередным напоминанием о растущей угрозе, с которой сталкиваются гражданские лица, гуманитарные работники и медработники в зонах военных действий по всему миру.

Напомним, что израильская авиация ударила по Сане, которая находится под контролем хуситов из шиитского движения «Ансар Аллах». Частично были разрушены взлетно-посадочная полоса и диспетчерская вышка.

#в стране и мире #Израиль #ВОЗ #Йемен #атака
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