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Похищенный кенгуренок Крош поселился в зоопарке Костромы для создания семьи

В настоящее время животное находится на карантине.
Глеб Владовский 2024-12-30 19:20:55
© Фото: мвд.рф

Похищенного из Ярославского зоопарка кенгуренка Кроша переселили в зоопарк Костромы для создания семьи. Об этом сообщил Life.

Отмечается, что детеныша привезли еще в субботу, 28 декабря. В скором времени он познакомится с другими кенгуру и в перспективе обзаведется семьей.

В настоящее время животное находится на карантине. Местные жители в восторге и рады такому предновогоднему подарку.

Напомним, что в октябре задержали подозреваемого в краже троих кенгурят из зоопарков Ярославской и Калужской областей. Из трех детенышей выжили только два, еще один, самый младший, погиб.

#в стране и мире #зоопарк #Кострома #кенгуренок
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