Похищенный кенгуренок Крош поселился в зоопарке Костромы для создания семьи

Похищенного из Ярославского зоопарка кенгуренка Кроша переселили в зоопарк Костромы для создания семьи. Об этом сообщил Life.

Отмечается, что детеныша привезли еще в субботу, 28 декабря. В скором времени он познакомится с другими кенгуру и в перспективе обзаведется семьей.

В настоящее время животное находится на карантине. Местные жители в восторге и рады такому предновогоднему подарку.

Напомним, что в октябре задержали подозреваемого в краже троих кенгурят из зоопарков Ярославской и Калужской областей. Из трех детенышей выжили только два, еще один, самый младший, погиб.