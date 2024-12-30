Лидер киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о ликвидации медкомиссий на Украине. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Уточняется, что вместо них с 1 января 2025 года в крупных больницах будут работать новые комиссии экспертов. Главное нововведение - система оценки состояния здоровья человека.

Врачи из комиссии будут выборочно изучать тех или иных пациентов. Отмечается, что но ни сам призывник, ни комиссия не будут знать, кто из врачей рассмотрит вопрос о мобилизации.

Ранее сообщалось, что власти США неоднократно призывали киевский режим снизить призывной возраст на Украине до 18 лет. Взамен Вашингтон гарантировал экипировать и обучить всех новобранцев.