Эксперты рассказали, как не купить контрафактный алкоголь на Новый год

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Покупать алкоголь следует только в легальных магазинах, заказывать через интернет его нежелательно, так как высок риск приобрести контрафакт. Об этом рассказали опрошенные RT эксперты.

Как объяснил директор центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз, в легальных магазинах работает Единая государственная автоматизированная информационная система учета объема, производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС), поэтому шанса нарваться на подделку нет.

Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин рассказал, что в интернете товарными партиями продаются пустые бутылки — с оригинальной этикеткой, датой выпуска, наклеенной маркой, подтверждающей легальность, которые покупают бутлегеры для повторного использования. В лицензированных магазинах кассир считывает специальную марку сканером, и она «гасится» в система ЕГАИС, а потому повторно продать такую бутылку не получится, отметил эксперт.

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