Казахстан передал Бразилии черные ящики с разбившегося самолета AZAL

Казахстан отправил в Бразилию бортовые самописцы с разбившегося самолета AZAL. Об этом сообщили в пресс-службе Минстранспорта страны.

«Черные ящики будут доставлены в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA)», - говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что решение об их отправке приняли в воскресенье, 29 декабря.

Напомним, что утром, 25 декабря, неподалеку от города Актау в Казахстане пассажирский самолет «Азербайджанских авиалиний» потерпел крушение. На его борту находились 62 пассажира и пятеро членов экипажа. Выжили 29 человек, в их числе девять россиян.