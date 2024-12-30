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Казахстан передал Бразилии черные ящики с разбившегося самолета AZAL

Напомним, что 25 декабря следовавший из Грозного в Баку самолет потерпел крушение в казахском Актау. В результате погибли 38 человек.
Глеб Владовский 2024-12-30 17:31:00
© Фото: МЧС Республики Казахстан, РИА Новости

Казахстан отправил в Бразилию бортовые самописцы с разбившегося самолета AZAL. Об этом сообщили в пресс-службе Минстранспорта страны.

«Черные ящики будут доставлены в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA)», - говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что решение об их отправке приняли в воскресенье, 29 декабря.

Напомним, что утром, 25 декабря, неподалеку от города Актау в Казахстане пассажирский самолет «Азербайджанских авиалиний» потерпел крушение. На его борту находились 62 пассажира и пятеро членов экипажа. Выжили 29 человек, в их числе девять россиян.

#в стране и мире #Казахстан #Бразилия #Крушение самолета #бортовой самописец #черный ящик
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