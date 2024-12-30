Красную площадь закроют для посещения в новогоднюю ночь

Красная площадь в Москве будет закрыта для посещения в новогоднюю ночь. Об этом рассказали в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

«Посетители не смогут попасть на Красную площадь в центре Москвы с 18:00 мск 31 декабря до 08:00 мск 1 января», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что исключением является ГУМ-каток, который работает в соответствии со своим расписанием.

Ранее в Москве стартовала Кремлевская елка. Более 200 тысяч человек посетят новогодние представления в государственном Кремлевском дворце.