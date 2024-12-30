Россияне стали чаще покупать в качестве питомцев змей перед Новым годом

В списке самых популярных домашних питомцев у россиян теперь не только собаки, кошки и хомячки. В зоомагазинах массово стали скупать символ нового 2025 года - змей.

В преддверии праздника в зоомагазинах вырос спрос на этих рептилий. Хладнокровный символ Нового года покупают не только для себя, но и в подарок друзьям и близким. За экзотическим товаром приходят каждый день. Узорчатый полоз стоит около 4000 рублей. За 10 тысяч можно взять королевскую змею Nigrita.

«Они не успевают подрасти с той скоростью, с которой их скупают. Ажиотаж идет с точки зрения хайпа. Звонят: а можно я заберу змею доставкой, придем с ребенком. Некоторые приводят друзей с закрытыми глазами и говорят: выбирай питомца», - рассказала консультант зоомагазина Марина Царева.

В преддверии Нового года змей даже сдают в аренду, в том числе для фотосессий. Найти их не сложно, ведь в интернете десятки предложений, цены тоже разные. Но, по мнению ведущего зоолога террариума Московского зоопарка Олега Шумакова, такой вояж ни к чему хорошему не приводит.

«У змей начинают развиваться болезни. На фоне стрессов падает иммунитет и начинаются пневмонии, кожные заболевания, стоматиты...» - пояснил эксперт.

Хладнокровные могут и погибнуть. Но это никого не останавливает ради креативных фотографий. В студиях график расписан до Нового года.

Змеи - удовольствие не из дешевых. Купить само пресмыкающиеся - самое простое. Еще нужен большой террариум, поддержание температуры, корм. Все это влетает в копеечку. Поэтому сто раз подумайте: а нужно ли вам это или проще сходить в зоопарк.