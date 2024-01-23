В комитете ГД по обороне прокомментировали учения НАТО Steadfast Defender 2024

Заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин заявил, что Россия не должна спокойно смотреть на крупнейшие за последние десятилетия учения НАТО Steadfast Defender 2024 («Стойкий защитник»), симулирующие конфликт с «практически равным противником», в которых будут задействованы около 90 тысяч человек.

«Мы не должны спокойно созерцать то, что происходит у нашей границы. Будет усиление определенное. Уверен, что степень повышенной боевой готовности будет объявлена. Ну, это уже решение Министерства обороны Российской Федерации в данном вопросе», - сказал он в программе «Между тем» на телеканале «Звезда».

Депутат нижней палаты российского парламента также отметил, что РФ, в свою очередь, проводит учения, исходя из плана, в соответствии с доктриной, национальными интересами и «теми опасностями», которые возникают у границы страны.

«Потом пусть просто не спрашивают, почему так произошло. Все мы (Запад. - Прим. ред.) мирно хотели, а они (Россия. - Прим. ред.) вдруг... Получается все наоборот. Бряцание оружием с их стороны вблизи наших границ. Страны вплотную приблизились к нашим границам», - добавил Швыткин.

Собеседник телеканала также выразил мнение, что «страны блока НАТО войдут на западную часть Украины». По его словам, это может быть и 90-тысячный контингент НАТО под эгидой миротворческой миссии ООН в рамках урегулирования украинского конфликта.

«Они понимают и осознают, что Украина неизбежно проиграет. И это видно. Наши Вооруженные сил перехватили инициативу, те ушли в глухую оборону. А наши поддавливают, продвигаются. На мой взгляд, это и есть шаг к тому, что они могут войти (на территорию Украины. - Прим. ред.)», - считает военный эксперт.

Ранее главнокомандующий силами НАТО Крис Криволи заявил, что учения Steadfast Defender 2024 продемонстрируют способность Североатлантического блока быстро развертывать силы из Северной Америки и других частей для укрепления обороны Европы. Мероприятия будут проходить на территориях Германии, Польши, Норвегии, Румынии и стран Балтии.