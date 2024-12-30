Захарова: полет спецборта из России в США связан с ротацией дипломатов

Спецборт из отряда «Россия», обслуживающего главных лиц государства, летал в Соединенные Штаты для проведения ротации дипломатов. Об этом сегодня заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Очередная ротация дипломатов», - сказала она в беседе с РИА Новости.

Ранее в Сети появилась информация о том, что самолет Ил-96-300 из состава специального летного отряда «Россия» два дня провел в США. Сначала он прибыл в Нью-Йорк, а потом направился в Вашингтон.

Напомним, в начале октября этого года стало известно, что президент Владимир Путин освободил Анатолия Антонова от обязанностей посла России в Соединенных Штатах. Дипломат занимал данный пост с 2017 года.

В ноябре стало известно, что новым послом, вероятно, станет Александр Дарчиев. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, США приветствовали новую кандидатуру руководителя диппредставительства.