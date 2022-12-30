В стране и мире Путин наградил российских дипломатов орденами и медалями Анна Касаткина Дипломаты отмечены за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса России и многолетнюю добросовестную службу. © Фото: The Kremlin Moscow GlobalLookPress Читайте нас на: Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении нескольких российских дипломатов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно указу, дипломаты отмечены за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса России и многолетнюю добросовестную службу. Так, орденом Почета награжден директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев, орденом Дружбы — посол России в Дании Владимир Барбин. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени награждены посол в Германии Игорь Евдокимов и посол в Армении Сергей Копыркин. Ранее Путин вручил орден «За заслуги перед Отечеством» I степени врио главы Луганской Народной Республики Леониду Пасечнику. Церемония награждения прошла в Кремле. Экспертное мнение и аналитика